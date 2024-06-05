ローゼンタール　飾り皿　シンドバッド#3

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ローゼンタール スタジオライン シンドバッドの飾り皿です。日本橋の高島屋で購入しました。ブランド:ローゼンタール Rosenthalデザイナー:ヴョルンヴィンブラッド BjornWinbladモーティブ:3AufderzweitenReisekannSindbadvoneinerodenInselmitHilfedesRiesenvogelsRochentkommen(日本語名称不明：第二の冒険巨大鳥Rochの助けで砂漠を脱出するシンドバッド?)箱は全体的に古さが見られ、購入店のテープが付いています。5枚目・6枚目の写真を参考にしてください。大好きなお皿です。引越のため手放しますが、ほかの方に楽しんでいただけるとうれしいです。他にも-アラジンモチーフ1アラジンと魔法のランプ-アラジンモチーフ5指輪の精、アラジンを魔法の国から脱出させる-アラジンモチーフ9サルタンの宮殿に乗りつけるアラジン-シンドバッドモチーフ2第一の冒険巨大鯨に捕らわれるシンドバッドと仲間たち-シンドバッドモチーフ4サイクロプスとの対決ののち、バグダッドで寛ぐシンドバッド等があります。ご興味があればお知らせください。
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http://narcologia.ru/goods/competitive823181.html
http://narcologia.ru/goods/assessor90403.html
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