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ローゼンタール　飾り皿　シンドバッド#3
商品番号 J71301072406
商品名

ローゼンタール　飾り皿　シンドバッド#3
ブランド名 ローゼンタール
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ローゼンタール　スタジオライン　シンドバッドの飾り皿です。日本橋の高島屋で購入しました。ブランド:ローゼンタール　Rosenthalデザイナー:ヴョルンヴィンブラッド　BjornWinbladモーティブ:3AufderzweitenReisekannSindbadvoneinerodenInselmitHilfedesRiesenvogelsRochentkommen(日本語名称不明：第二の冒険巨大鳥Rochの助けで砂漠を脱出するシンドバッド?)箱は全体的に古さが見られ、購入店のテープが付いています。5枚目・6枚目の写真を参考にしてください。大好きなお皿です。引越のため手放しますが、ほかの方に楽しんでいただけるとうれしいです。他にも-アラジンモチーフ1アラジンと魔法のランプ-アラジンモチーフ5指輪の精、アラジンを魔法の国から脱出させる-アラジンモチーフ9サルタンの宮殿に乗りつけるアラジン-シンドバッドモチーフ2第一の冒険巨大鯨に捕らわれるシンドバッドと仲間たち-シンドバッドモチーフ4サイクロプスとの対決ののち、バグダッドで寛ぐシンドバッド等があります。ご興味があればお知らせください。
http://narcologia.ru/goods/enquire571289.html
http://narcologia.ru/goods/competitive823181.html
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