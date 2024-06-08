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商品詳細
IKEAVITVALヴィトヴァルロフトベッドフレーム,ホワイト/ライトグレー,90x200cmほぼ未使用。状態良いネジ類の不足無し説明書無いためネットよりダウンロードお願い致します。横浜市青葉区へできるだけ早くとりにきてくれる方を優先させていただきます。
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