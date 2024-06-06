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- ニトリ シングルマットレス 新品 未開封 未使用品 圧縮ポケットコイル ローリス
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商品詳細
サイズ···シングルマットレスの種類···ポケットコイル厚さ···20～29.9cm商品CD:5654441（1）2023年９月末購入サイズを間違えた為出品します。定価15,990未開封で新品、未使用品になります。☆他にも出品しています☆↓よろしければご覧ください↓#えりーのしゅみ
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