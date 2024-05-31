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すのこベッド マットレス用　ダブル
商品番号 X72541170881
商品名

すのこベッド マットレス用　ダブル
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリで購入しました。1年程使用しましたが、不要になった為出品します。元の箱がない為、たのメル便で送らせていただきます。構造···折り畳み型サイズ···ダブル
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