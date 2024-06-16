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アンティーク　桜木のミニテーブル　古民家レトロ　蔵出し
商品番号 Y37452507904
商品名

アンティーク　桜木のミニテーブル　古民家レトロ　蔵出し
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。折りたたみ式ミニテーブルです。たたむとお盆の様な感じになります。縁側でお茶を飲む時や、体調不良時にベットサイドで食事する際なんかにいかがでしょうか。こちらアンティーク品になります。サビや傷汚れあります。状態は画像にてご判断の上ご検討宜しくお願い致します。サイズ直径45×高18cm
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate858248.html
http://narcologia.ru/goods/perforce900665.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless284359.html

アンティーク　桜木のミニテーブル　古民家レトロ　蔵出し
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