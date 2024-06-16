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西川 セラ ルナ シングル
商品番号 U97826561974
商品名

西川 セラ ルナ シングル
ブランド名 ニシカワサンギョウカブシキガイシャ
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。譲っていただいた物なので使用頻度は分かりません。気になる匂いはありません。画像3の部分やや傷汚れ、画像9の部分に1箇所穴が空いています。拡大図は画像10です。カバーはありません。通電確認、音が流れることを確認できました。サイズ　100x200cm佐川急便にて発送予定です。エアパッキンを巻いて発送します。
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