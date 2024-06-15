薬師如来 薬師瑠璃光如来 木彫り ミニサイズ 仏像 天然木 店頭展示品 未使用品

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【薬師如来】-病気平癒-病を癒す“お薬師さま”として信仰されています。薬師如来は、如来となる前の菩薩時代に、「疾病を癒す」「寿命をのばす」「災いを除く」などの十二の大願を成し遂げて如来となりました。そのため、薬師如来に願えば“いかなる大病、障害の者も、災いが除かれる”とされています。その現世的利益の功徳の内容から、日本では七世紀頃から広く信仰を集めました。本製品は天然木の無垢材を使用した一点物です。新品未使用品、店頭展示処分品です。 〈無垢材の特長〉天然木は湿度環境に影響を受けます。万能な素材ではありませんが、使いこむほどに味わいが増して、愛着が沸いてきます。天然木をお部屋に置いて、木が持つ温かみを味わってみてください。※店頭展示処分品の意味合いは、展示品(ショーウィンドー、店内等への見本展示)を含んでいます。こちらの商品はある程度の期間ショーウィンドー内に展示されていたものです。寸法：巾72mm 奥行き35mm 高さ135mm(おおよその実寸です。素人による採寸なので多少の誤差ご了承ください。)その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださ✩︎*(¨̮)*✩︎#薬師如来#薬師瑠璃光如来#木彫り#ミニサイズ#仏像#天然木