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BARIGO バリゴ 温湿気圧計 温度計 湿度計 気圧計　4062T
商品番号 W51310354420
商品名

BARIGO バリゴ 温湿気圧計 温度計 湿度計 気圧計　4062T
ブランド名 バリゴ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。【ブランド】BARIGOバリゴ【カラー】金具：ゴールド　土台：ブラック、黒【仕様】BARIGOの温湿気圧計です。機能性も高く、アナログで動く針や印象的な金属の仕組みがデザイン的にも優れているので、インテリアとしても魅力的です。箱や取扱説明書等の付属品は無く、本体のみの出品です。【サイズ】高さ：約12cm　最大直径：約8.5cm【素材】外装素材:：アクリル【状態】動作確認済みです。温度計は正しい数値ですが、気圧、湿度は正確かどうかは不明です。動作はしていますので、裏面の穴から調整して頂ければと思います。底のクッション部分が一部剥がれています(画像7枚目)が、傾いたりすることはありません。ドーム部分によく見ると細かい傷がありますが、薄いのでほとんどわからないかと思います。金具部分や機械部分には汚れやくすみ等はなく、使用感もあまりありません。あくまで中古品であることをご理解頂いた上で、ご購入下さい。【付属品】無しプロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。efm4062T23.101.8
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