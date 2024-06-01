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スタバ　スタッキングハートマグカップセット　2014 ハート
商品番号 H83235074924
商品名

スタバ　スタッキングハートマグカップセット　2014 ハート
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターバックスコーヒー2014年限定　ペアマグカップです。サイズ：口径7.5cm高さ8㎝　237ml新品未使用で食器棚に飾っていました。マグカップの間には透明プラスチックが挟まっています。8枚目の写真のように　ホワイトマグの底部分赤色の擦れ感があります。出品するために洗いました。新品ですが、自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。また、割れ物ですので、慎重に梱包致しますが、配達の際の事故には対応致しませんのでご理解のほどよろしくお願いします。#ハート　#バレンタイン　#ピンク　#ホワイト
http://narcologia.ru/goods/cowpox414039.html
http://narcologia.ru/goods/traverse458626.html
http://narcologia.ru/goods/competitive785581.html

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