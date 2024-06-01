スタバ　スタッキングハートマグカップセット　2014 ハート

スターバックスコーヒー2014年限定 ペアマグカップです。サイズ：口径7.5cm高さ8㎝ 237ml新品未使用で食器棚に飾っていました。マグカップの間には透明プラスチックが挟まっています。8枚目の写真のように ホワイトマグの底部分赤色の擦れ感があります。出品するために洗いました。新品ですが、自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。また、割れ物ですので、慎重に梱包致しますが、配達の際の事故には対応致しませんのでご理解のほどよろしくお願いします。#ハート #バレンタイン #ピンク #ホワイト



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