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香蘭社　小鉢　５客
商品番号 L78391703857
商品名

香蘭社　小鉢　５客
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ですが、自宅保管品です。一客に経年劣化と思われます金縁のスレがあります。（画像➂）ペット、喫煙はありません。元箱の蓋がありませんので、他のもので代用して発送いたします。サイズ　　口径約11㌢　　　　　高さ約4.5㌢
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