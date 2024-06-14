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商品詳細
未使用ですが、自宅保管品です。一客に経年劣化と思われます金縁のスレがあります。（画像➂）ペット、喫煙はありません。元箱の蓋がありませんので、他のもので代用して発送いたします。サイズ 口径約11㌢ 高さ約4.5㌢
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香蘭社 - 香蘭社 小鉢5客セット 未使用の通販 by みるく's shop ...
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