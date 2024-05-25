遮光器土偶　青森県出土品　縄文期

お値下げしました。28000円➡️23000円青森県西津軽郡木造町周辺出土品になります。中空遮光器形土偶の全身像です。明るい色合いの焼き上がりで良質の土が使用されています。刺青を表したような文様は深く彫り込みされています。小欠損や折損補修がありますが現状完器形を保つ土偶です。 状態は土錆付着、擦れ、汚れ、表面のカセ、小ヒビ、等有ります。出土品である事を御理解下さい。サイズ高さ約30cm、幅約15cm、厚さ約7.5㎝長期自宅保管品の為ご理解ある方のみご購入お願いします。送料込みです。宜しくお願いします。



遮光器土偶 文化遺産オンライン



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