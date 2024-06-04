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- 未使用品 HOYA CRYSTALクリスタルシャーベットデザートグラス4客セット
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商品詳細
とても美しく高級感のあるデザートグラスです。小さすぎず程よい大きさで、アイスクリームなら2スクープ、ミニパフェなどにも丁度いいサイズです。直径約widthabout11.5cm高さ約heightabout10cmお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),そば用食器グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)
http://narcologia.ru/goods/Lincoln539002.html
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