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未使用品 HOYA CRYSTALクリスタルシャーベットデザートグラス4客セット
商品番号 O26996403608
商品名

未使用品 HOYA CRYSTALクリスタルシャーベットデザートグラス4客セット
ブランド名 ホーヤ
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても美しく高級感のあるデザートグラスです。小さすぎず程よい大きさで、アイスクリームなら2スクープ、ミニパフェなどにも丁度いいサイズです。直径約widthabout11.5cm高さ約heightabout10cmお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),そば用食器グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)
http://narcologia.ru/goods/Lincoln539002.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford117573.html
http://narcologia.ru/goods/Persia276688.html
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