超綺麗\u0026超豪華.新品未使用.天使妖精の置物.箱等一式付きます

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ご覧頂き有り難う御座います。超綺麗\u0026超豪華.kirakura天使妖精の置物です。写真6.7.8枚目等に写っています発泡スチロールクッション入りの大きな箱や、カタログや置物のNo.カード等一式付きます。さらにローズクオーツチップ100㌘位ビニール袋にオマケで入っていますので合計2点です。置物の高さ15.5センチ位.縦横9センチ位.重さ写真8枚目の167㌘位です。置物の裏側に写真10枚目のようにブランドのサインや置物のNo.も入っています。置物のサインでもはや説明はいらないと思います。購入して１度も飾る事なく発泡スチロールクッション入りの大きな箱の中で保管していますので新品未使用のままですので超綺麗\u0026超豪華です。宅急便60サイズ送料無料です。同じ置物の中古の附属品無しの出品は見掛けると思いますが、此方は新品未使用の箱やカード等一式付きますので稀少と思いますのでお薦めです。