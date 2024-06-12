SALE フローライト　イエローフローライト　天然石　うさぎ置物　金運アップ

ご覧頂きありがとうございます♪★本日入荷★フローライト50-52x30x31mm★産地：アメリカ★サイズ約50-52x30x31mm★重さ約62-65g★1セット限定（在庫無し）★即日発送★プレゼント希望の方はラッピング致します【特徴・意味】大人気フローライト✨ちょこんとおすわりしたウサギさんがなんとも可愛らしいです^^玄関やリビングなどに飾って、金運、運気アップの効果があります✨高品質のフローライトですので、プレゼント品にもおすすめです^^♪フローライトは和名を「蛍石（ほたるいし）」と言い、加熱する、または紫外線を当てると光を発するという性質を持ち、このような性質から蛍石と呼ばれています^^❤️しっかりと梱包して、一つ一つ丁寧に発送させて頂きます^^♪❤️他の出品商品とご一緒にセットで購入希望の方は、割引きさせて頂きます^^お気軽にコメントください♪#フローライト#フローライト置物#うさぎ置物#天然石#パワーストーン



[GOLD STONE] ウサギ 置き物 フローライト イエロー グリーン パープル ピンク 正月 新年 縁起物 彫り物 兎 うさぎ 干支 卯 天然石 パワーストーン 1個売り



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●種類おまかせ●フローライト ウサギ 置物【ミニチュアサイズ】【販売単位：1個】●マルチカラー蛍石●2023年干支・兎●天然石｜パワーストーン｜風水置物｜彫刻｜蛍石｜うさぎ｜cs055



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ウサギ（兎・うさぎ）フローライト○ミニチュアサイズ○2023年干支○蛍 ...



ミニサイズ 1個売り フローライト ウサギ 置物 重さ3g前後 高さ18mm ...



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幸運を呼ぶミニウサギ（天然石フローライト/3色/うさぎの置き物/2023年 ...



本日寅の日！金運イエロー（ゴールデン）フローライト｜4月14日新着



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うさぎ のフローライト置物 | Harmonie Stone



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