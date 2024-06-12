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マリリンモンロープリント生地
商品番号 V85279592900
商品名

マリリンモンロープリント生地
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

35*50cmほどの生地です。パネルにして飾るなど、お部屋のインテリアとしてご利用いただけます。生地を折っての発送となります。折りジワに関してご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/providence679694.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador330406.html
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