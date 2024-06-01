26 ブラジル産　トレジャーメノウ 台付き 瑪瑙 聚宝盆瑪瑙 置き物 天然石

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商品詳細
【産地】 ブラジル産木製台座付きです。トレジャーメノウは、メノウの原石の中に壁面が水晶の結晶でできた空洞があるものをいいます。それを割ったら、まるで宝箱に宝物がザクザク入っているのを想像させることから、トレジャーメノウという名前が付けられました。石の内部にキラキラしたものが詰まっていることから福を溜め込むとされ、金運や財運を呼び込むともいわれています。中国では聚宝盆（じゅうほうぼん）と呼ばれ、古くから金運を招くアイテムとして重宝され、現在でも一家に一つはあるラッキーアイテムとなっているそうです。
http://narcologia.ru/goods/recycling11414.html
http://narcologia.ru/goods/displease995831.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle290866.html
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ブラジル産トレジャー瑪瑙聚宝盆置物【台座付き】NO.091730-
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2023年最新】トレジャーメノウの人気アイテム - メルカリ
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トレジャーメノウ 台付き 瑪瑙 風水 聚宝盆アゲート - 置物
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