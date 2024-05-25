非売品 昭和レトロ 80年代 店頭用 デパート ジュエリー 美女 女性の手 置物

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商品詳細
非売品★昭和レトロ★80年代★店頭用デパートジュエリー美女女性の手飾り物インテリア置物オブジェ★指輪ホルダーディスコ水商売大きさ高さ約２５.５センチ、横約１０.４センチ、幅約１０.４センチです。重さ５４０g８０年代・・・古き良き時代の・・・ハウスマヌカン全盛期の雑貨掛けインテリア女性の手★非売品昭和レトロ80年代店頭用デパートジュエリー美女女性の手飾り物インテリア置物オブジェ★指輪ホルダーディスコ水商売汚れ、擦れ、傷等あります（画像参照）。中古扱いになります
http://narcologia.ru/goods/mythic571435.html
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