【まとめ買い利用歓迎】スワロフスキー　テディベアの車輪のおもちゃ　元箱付き



スワロフスキー Swarovski 2003年 廃盤品 『テディベアの車輪の ... スワロフスキー Swarovski 2003年 廃盤品 『テディベアの車輪の ...



2007年 ＊ 日本限定 ＊ スワロフスキー社とのコラボ・ベア ＊「スワロフスキー・テディ・スパークル / Swarovski Teddy Sparkle 」＊【 S-2031 】 - テディベア＆古着＆アンティーク専門店のレッドバロウ 2007年 ＊ 日本限定 ＊ スワロフスキー社とのコラボ・ベア ＊「スワロフスキー・テディ・スパークル / Swarovski Teddy Sparkle 」＊【 S-2031 】 - テディベア＆古着＆アンティーク専門店のレッドバロウ



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Schuco オリジナル ミニチュアテディベアの女の子 外箱付き Schuco オリジナル ミニチュアテディベアの女の子 外箱付き



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Steiff ダイヤモンド テディベア/スワロフスキー EAN035715 - Steiff ... Steiff ダイヤモンド テディベア/スワロフスキー EAN035715 - Steiff ...



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2023年・干支うさぎ ピンクバラ製ラビットorテディベア 2023年・干支うさぎ ピンクバラ製ラビットorテディベア



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【まとめ買い機能のご利用歓迎！】スワロフスキーSwarovskiテディベアの車輪のおもちゃTEDDYBEARONWHEELS型番253447オリジナルボックス付きクリスタルメモリーズの中の「ChildhoodDreams」シリーズの作品。2003年廃盤。金属のディテールは18Kゴールドで、おもちゃのクマの首には淡いブルーのロープが巻かれています。引っ張って遊ぶ車輪のおもちゃをモチーフに作られた作品。艶やかなゴールドの車輪にはブルーのクリスタルが輝き、とても可愛らしい仕上がりです。サイズは、約4.5センチ。メタル部分にスワロフスキーのスワンマークが刻まれています。(画像9枚目)オリジナルボックスに入れたまま保管していたもので、傷や汚れなど見当たらずきれいなお品です。詳細、各画像にてご確認下さい。購入時の元箱に入れてお送りします。なかなか珍しいお品ものです。お好きな方にお譲りできましたら幸いです。(まとめ買い歓迎です！)スワロフスキー ベア クマ くま 熊