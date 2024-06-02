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- 【まとめ買い利用歓迎】スワロフスキー テディベアの車輪のおもちゃ 元箱付き
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商品詳細
【まとめ買い機能のご利用歓迎！】スワロフスキーSwarovskiテディベアの車輪のおもちゃTEDDYBEARONWHEELS型番253447オリジナルボックス付きクリスタルメモリーズの中の「ChildhoodDreams」シリーズの作品。2003年廃盤。金属のディテールは18Kゴールドで、おもちゃのクマの首には淡いブルーのロープが巻かれています。引っ張って遊ぶ車輪のおもちゃをモチーフに作られた作品。艶やかなゴールドの車輪にはブルーのクリスタルが輝き、とても可愛らしい仕上がりです。サイズは、約4.5センチ。メタル部分にスワロフスキーのスワンマークが刻まれています。(画像9枚目)オリジナルボックスに入れたまま保管していたもので、傷や汚れなど見当たらずきれいなお品です。詳細、各画像にてご確認下さい。購入時の元箱に入れてお送りします。なかなか珍しいお品ものです。お好きな方にお譲りできましたら幸いです。(まとめ買い歓迎です！)スワロフスキー ベア クマ くま 熊
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