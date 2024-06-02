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観賞用マカライト(孔雀石)4個セット 磨き石 合計重量約1.9kg（3台台座付き）複数の為サイズは割愛させていただきます。中古品、古着につき完璧を求める方の購入はご遠慮ください。説明とお写真を見てご判断ください、購入後の返品やクレームなどは受けておりませんのでわからないことがありましたらご質問ください。配達にダンボールを使用する際にリサイクルの物を使用する場合がございます。過度な値下げ交渉はお控え願います。天然石のため天然のひびや汚れがある場合がございますことをご了承ください。