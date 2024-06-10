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古賀忠雄作【草原の朝】　ブロンズ　共箱　大理石台座
商品番号 L43651068213
商品名

古賀忠雄作【草原の朝】　ブロンズ　共箱　大理石台座
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖父の遺品整理です。よろしくお願いいたします。種類···彫像・胸像素材···その他テイスト···アンティーク・クラシック、モダン、和モダン、和風
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