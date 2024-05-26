日本製コンバースオールスター　ハイカット　サイズ7.0

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。奥さん用に購入してみたのですが、サイズが若干合わなかった為出品させていただきます。箱はありませんが、状態はかなり良いかと思います。日本製のオールスターをお探しの方にお譲りします。宜しくお願いします。メインカラー...レッド人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/rouge554310.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless800859.html
http://narcologia.ru/goods/stair288500.html
＜CONVERSE＞ALL STAR HI MADE IN JAPAN スニーカー
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CONVERSE ＞オールスター JAPAN ハイカット スニーカー
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