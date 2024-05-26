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日本製コンバースオールスター　ハイカット　サイズ7.0
商品番号 A10949170474
商品名

日本製コンバースオールスター　ハイカット　サイズ7.0
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。奥さん用に購入してみたのですが、サイズが若干合わなかった為出品させていただきます。箱はありませんが、状態はかなり良いかと思います。日本製のオールスターをお探しの方にお譲りします。宜しくお願いします。メインカラー...レッド人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ハイカット(High)
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