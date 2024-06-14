☆DSQUARED2REDTAGTシャツ 値下致しました。【商品詳細】・ジャージー素材・ロゴ入り・クルーネック・イタリア製・コットン100％ ブラックXL着丈:73.0肩幅:49.5胸囲:120.0袖丈:21.52021年28000円で、購入したのですが、一度試着したのですが、太ってしまって、着れなくて保管してました。販売します。人気モデルで、数が少ないです。 カラー···ブラック袖丈···半袖



D SQUARED2(ディースクエアード) Tシャツ・カットソー(メンズ) - 海外 ...



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