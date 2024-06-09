ナイキエアズームペガサス38

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シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイトメインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン、レッド#ランニングコロナ期間を走ってたり走らなかったりで走行距離としては200kも走っていないと思います。毎回手入れして大事に使ってました。目立つ様な傷や汚れもないかと思います。大切に使ってくださる方に購入していただければ嬉しいです。ソールも消耗はほとんど無さそうですが、写真で確認お願いします。 学生の方、値引き交渉はお受け致しますのでコメントしてください♪月末迄、値引きしています！これ以上は交渉で