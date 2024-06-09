20s30sエレファント 花柄vintageバンダナBANDANA USA製

レッド トランクダウン多少の汚れとダメージがございます。42㎝×42.5㎝#bandana#bandanna#バンダナ#usa#usa製#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#総柄#アメリカ雑貨#60s#70s#80s



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