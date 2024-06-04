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値下げ！【新品未使用】エルメス　メンズ　カードケース（シティ）
商品番号 A26719164967
商品名

値下げ！【新品未使用】エルメス　メンズ　カードケース（シティ）
ブランド名 Avital
特別価格 税込 25,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】エルメス　カードケース（シティ）4CCカラーブロックカラー　黒/ブルーニュイ/ブルー・ゼリージュ【詳細】エルメス　カードケース（シティ）4CCカラーブロックカラー　黒/ブルーニュイ/ブルー・ゼリージュヴォー・エヴァ―グレイン/ヴォーエヴァ―カラーカードポケット×4フランス製サイズ:H6.5×W10㎝定価　96,800円エルメスオンラインで購入しました。第一希望の商品がすぐに購入できたため出品します。リボン、袋もお付けする事が可能です。2023年8月購入※すり替え防止のため、ご購入後の返送は受け付けておりません。#財布
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