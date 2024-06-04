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商品詳細
RATS/INDIANCROSSSTALLBLACKラッツのストールです。素材にはインディアンクロスの抜染プリントネル地を使用しています。コーナー部にパッチが付きます。ニット地を使うストールが多い中コットン地を使用している為チクチク感がなく手入れ等も容易なストールです。COTTON100%サイズ：160cmx50cm
http://narcologia.ru/goods/sucrose937840.html
http://narcologia.ru/goods/moisture726669.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney412749.html
RATS/INDIAN CROSS STALL BLACK RATS
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