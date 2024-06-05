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LOUIS VUITTON ダミエ　カフスケース
商品番号 M81919008654
商品名

LOUIS VUITTON ダミエ　カフスケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　ダミエ　2個セット表参道ルイヴィトン路面店にて数年前に購入。1、2度使用のみ、自宅保管。擦れなどなく綺麗な状態です。2種類で、一つは下側にポケットありで、もう一つは無しです。カフスケース、イヤリングケースネックレスケース3つ折りで、大切なアクセサリーを安全に持ち運べますので、旅行にも便利です。縦6cm横8cm全長17.2cm(三つ折りを全て伸ばした状態)#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#ダミエ　#カフスケース　#イヤリングケース
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