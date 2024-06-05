LOUIS VUITTON ダミエ　カフスケース

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ルイヴィトン ダミエ 2個セット表参道ルイヴィトン路面店にて数年前に購入。1、2度使用のみ、自宅保管。擦れなどなく綺麗な状態です。2種類で、一つは下側にポケットありで、もう一つは無しです。カフスケース、イヤリングケースネックレスケース3つ折りで、大切なアクセサリーを安全に持ち運べますので、旅行にも便利です。縦6cm横8cm全長17.2cm(三つ折りを全て伸ばした状態)#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#ダミエ #カフスケース #イヤリングケース