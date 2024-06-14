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90s ジューダス・プリースト Judas Priest Tシャツ
商品番号 J67411681571
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90s ジューダス・プリースト Judas Priest Tシャツ
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前にライブ会場で購入。かなり古い物ですが、状態は良いと思います。肩幅約50cm身幅約50cm着丈約72cmfearofgodフィアオブゴッドfogヴィンテージビンテージTシャツTheRollingStonesローリングストーンズNirvanaカート・コバーンメタリカMETALLICAアイアン・メイデンironmaidenグランジバンドTシャツダイナソーjrrageagainstthemachineレイジragesonicyouthソニックユーススマパンナインインチネイルズレッチリレッドホットチリペッパーズ80s90s90年代ロックバンドメタルハードロックUKオルタナグランジフィア・オブ・ゴッドsupremeシュプリームJAZZアート芸術ポップアートアニメAnime映画ムービーmovieTee
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