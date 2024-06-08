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K\u0026M ( ケーアンドエム ) 11841 木製譜面台
商品番号 T40778811424
商品名

K\u0026M ( ケーアンドエム ) 11841 木製譜面台
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

譜面台と122A(木製トレイ)のセットになります。写真の通り目立つ傷などありません。元箱は無いので分解してプチプチで包みダンボール1梱包にまとめて発送致します。■オーケストラスタンド■木製デスク■デスクサイズ：55*37*6.5cm■高さ：74-163.5cm（地面からデスクの付け根部分）■開脚寸法：60*55cm■重量：4.6ｋｇ
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