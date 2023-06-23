最終値下げ 池之端銀革店 クランプ Cramp ブライドルレザー Cr-175

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商品詳細
半日だけ試用しました。とてもコンパクトで使いやすいです。もう少しラフな革質の方が好みなため、出品します。ギャルソンスリムウォレット財布形···二つ折りカラー···ブラックW8.5×H9.5×D2.0cmカードポケット…2箇所(メインポケット約6枚/サブポケット2枚収納可能)札入れ…1箇所コインポケット…1箇所フリーポケット…1箇所Cr-175型モデルに素材はUKブライドルレザーを使用。シルバースナップへ変更しインナーにはトリプルネームが箔押しされています。大容量のギャルソンコインポケットを備えたスリムな2つ折りウォレット。2つ折り財布で最小クラスの本体と収納力を両立させました。フラップを開くことでお札、カード、コイン全て一度にアクセスできるため、お会計もスムーズに。サブカードポケットの裏には多目的に使えるスリットが備えられており、レシートや領収書などを収納できます。
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