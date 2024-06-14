ダルタン　ボナパルト　キャップ　青　ブルー　スワロフスキー　キラキラ　オーダー

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ダルタンボナパルト表参道店にてオーダーして購入致しました。正規店舗にて購入しましたので、確実に正規品「本物」ですのでご安心ください。また色違いも何個か出品しております。2回短時間の着用で、クローゼットにて保管しておりました。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。レアカラー青 ブルー 水色すり替え、トラブル防止のため、返品返金は行なっておりませんので、ご納得された方のみご購入よろしくお願いします。お値下げ不可同時購入のみ500円お値下げ致します。発送の際は専用ボックスに入るようすこし押して梱包しますので、神経質な方や嫌な方はご遠慮下さい。