海外買付ハンドクラフト　本革バイカーズウォレット　長財布　本革

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···牛革▶◀♢▶◀♢▶◀♢▶◀♢▶◀♢▶◀♢▶◀♢▶◀ハンドクラフト仕上げの本革長財布です手の込んだ造りで丁寧に造られています。使い込むほど良い色合になっていきますのでエイジングをお楽しみください。直接海外にて買付ております。【品番A-016】#バイカー#長財布#ハンドクラフト#カービング
http://narcologia.ru/goods/sucrose334940.html
http://narcologia.ru/goods/seamless212429.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador621406.html
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