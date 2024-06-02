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ジョージタウン スナップバック デッドストック 希少 激レア ネイトドッグ
商品番号 J50849674954
商品名

ジョージタウン スナップバック デッドストック 希少 激レア ネイトドッグ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

¥79,000円→¥20,000　早者勝ち！！(thispriceisthelimit)非常識な方とのお取引はご遠慮させて頂いております。売るか迷っていますが、引越し費用を貯めたいので、大切にして頂ける方でしたら、このお値段で譲ります。皆さんご存知、WarrenGの曲【レギュレイト】でNatedoggが被っていたGeorgetownのキャップとおそらく同タイプキャップではないかと思います(写真1ご参照)デッドストック品の為、内側の縫い目が荒かったり、保管時にできてしまった汚れなどがあります。神経質な方やご理解頂けない方はご遠慮下さいm(__)m多分ですが…この先、出てくる事はないかと思います（個人的な見解）高価な値段にはなりますが…コレクターの方、当方と同じNatedogg好きな方や、本気な方はこの機会に！！色はブラウンとキャメルの間みたいな色にネイビーとなります。後ろはアジャスター式で調整可能(スナップバック)laインポート海外セレブ海外ファッションシュプリーム西海岸ウェッサイチカーノチカーナローライダーヒップホップストリートニプシーハッスルスヌープドッグネイトドッグYAGOcaltopナイキNIKEアディダスadidasスケーターsnoopdoggレア希少リーバイスエドウィンディッキーズプロクラブproclubヴィンテージアメリカ雑貨YGNFLアメリカンフットボール入手困難ラッパーgfunk90sgeorgetownニューエラnewera
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