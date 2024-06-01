Nanni コンチョスタッズレザーベルト　ウエスタン　イタリア製　本革

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【割引】フォローいただいた方のみ、お値引きのご相談させていただきます。希望金額のご提案をお願いします！【商品内容】Nanni/ナンニstudsleatherbelt【カラー】黒、ブラック【サイズ】表記...80/32ベルトホール5つ全長...99cm手前穴...78.5cm最奥穴...89cm（バックル含む）【状態】ヴィンテージを取り扱うお店でこうにしており、本革特有のスレ、小傷などあります。中古品ですのでお写真で確認しきれないダメージ等ある可能性があります。ご了承下さい。その他気になる点、写真の追加などお気軽にコメント下さい。【特徴】存在感のあるシルバーの装飾が施してあり、ずっしりと重く高級感のあるレザーベルトです。【発送】即日24時間以内に発送完了いたします。発送の際は小さく畳んで梱包させていただく予定です。【カテゴリ】小物/ベルト/レザーメンズ/レディース