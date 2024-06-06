新品】スコティッシュトラディション ウーベンスカーフ ブルー系 ...

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商品詳細
SCOTTISHTRADITIONWovenScarfサイズ150×30cm※フリンジ除く素材メリノ75%アンゴラ25%羊毛とアンゴラを配合した素材を使用した、カシミヤと錯覚するほどの柔らかさを持つ人気シリーズです。定番のチェック柄がコーディネートのアクセントになります。タグ付きの新品未使用品です。折りたたんで袋に入れて、ネコポスまたは宅急便コンパクトにて発送予定です。マフラーストールチェック即購入可能カラー···ブルー柄・デザイン···チェック素材···ウール
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http://narcologia.ru/goods/flight443328.html
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