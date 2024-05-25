ワニ・クロコダイル（本物）の背中のゴツゴツした部分を採用し、作り上げたポーチバッグです。職人による、つなぎ目はしっかりと網込み仕上げ。いかつ目の雰囲気出てます。未使用のほぼ新品。サイズ：160mmx225mmx55mmファスナー①小銭、小物入れ（ファスナー付）2ポケットファスナー②カード18枚（9枚x2）お気軽にお問い合わせください。カラー...ブラック素材...本革



未使用】ワニ革 クロコダイル ポーチ 背ウロコ いかつ目 大容量 - 長財布



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【未使用】ワニ革 クロコダイル ポーチ ゴツゴツ背ウロコ いかつ目 ウォレット 注目の福袋！



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