バ 9FIFTY CAP (BLK) NEW ERA ニューエラ バナナマン

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・商品名:バ9FIFTYCAP・カラー:BLK・サイズ:F（アジャスター調整可）頭周り57.7～61.5㎝・状態:正規品、新品未使用bananamangoodsstoreにて購入いたしました。他サイトでも出品しておりますので、ご購入の際はコメント頂けますようお願い致します。※プロフに注意事項を記載しておりますので必ずご確認くださいませ。プロフの注意事項を読まずに購入される方がたまにいらっしゃいます。トラブルを避ける為にも内容を理解した上でご購入くださいませ。ご購入頂いた時点でプロフの内容を理解されているものと判断いたします。