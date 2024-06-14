90s 在原みゆ紀 着用 馬 アニマル シャツ 半袖 アンビル ①

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはanvilのtシャツになります。アメリカから直接購入したものになります。在原みゆ紀様が着用していたシャツと似たデザインのものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ・Men'sM〇実寸サイズ・着丈64・肩幅46・身幅49・袖丈20〇状態袖に汚れがありますが綺麗な状態だと思います。昔の古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ！よろしくお願いします\u003c(__)\u003e