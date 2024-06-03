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クロコダイル型押し ブラック メンズベルト
商品番号 Y48819406174
商品名

クロコダイル型押し ブラック メンズベルト
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック5つのベルト留の穴があります(╹◡╹)バックルは元々ついていませんのでご確認をお願いいたします。革屋さんから購入していますが鑑定書などはございません。
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