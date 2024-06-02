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- ReFresh!Service（フリレッシュサービス) Tシャツ・ホワイト・L
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商品詳細
◾️ReFresh!Service（リフレッシュサービス）/フレッシュサービス◾️POLARTEC®POWERDRYTEE◾️カラー：ホワイト◾️サイズ：L※詳細数値は画像をご覧下さい。 オーバーサイズでフィッティングで、177cm・70㎏の筋肉質体系でゆったり着こなせるサイズ感でした。◾️今年の夏に正規店で購入しました。 着用頻度は5回前後です。◾️ゆったりとリラックス感のあるオーバーサイズフィットで、サウナ後や汗ばむ季節でもさらっと快適に着用出来ます！ また、この素材感かつデザインのオーバーサイズのTシャツは少なく、タックインしても様になるTシャツです！◾️人気の即完売品です！お探しの方がいましたらいかがでしょうか？◾️商品状態などは主観になります。中古品とご理解の上ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/update780095.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture814141.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate299248.html
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全国通販】FreshService
ReFresh!Service. “POLARTEC® POWER DRY TEE”(FSW-23-TE_157)KHAKI - M
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