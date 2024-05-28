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Paul Smith ダブルストライプ マフラー
商品番号 S97044678125
商品名

Paul Smith ダブルストライプ マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,361 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベースカラーをメランジ調で上品に仕上げ、ダブルストライプのコントラストが印象的なマフラー。ハリのあるウール素材にカシミヤの持つしなやかさを織り込んだ一品です。ユニセックスでギフトにもおすすめです。原産国　中国製素材表地:毛70%,カシミヤ30%特徴ストライプ柄ウール・ニット購入先：ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品
http://narcologia.ru/goods/response365642.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture380441.html
http://narcologia.ru/goods/smear565104.html

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