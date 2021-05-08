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ワイルドスワンズ　フルグレインブライドル　タング
商品番号 M41140499209
商品名

ワイルドスワンズ　フルグレインブライドル　タング
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらワイルドスワンズのタングになります。※スリッカーもお付けします。購入時期:2022年9月購入金額:34,100円自宅保管、素人検品のため、トラブル防止の為、神経質な方はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。カラー···ブラック
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ワイルドスワンズ　フルグレインブライドル　タング
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