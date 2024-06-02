スズキ バイオリン N.230 SUZUKI VIOLIN 3/4 ケース付 ...

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商品詳細
スズキバイオリン N.230SUZUKIVIOLIN3/4サイズ目安130〜145センチ（8〜10歳）子供が使用していたもので小傷やシール貼りがございます。弓も一部テープで補強してあります。本体のメンテナンスや弓や弦は張り替えが必要となると思います。中古品にご理解いただける方のご検討宜しくお願い致します^^
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