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スズキ　バイオリン　N.230 SUZUKI VIOLIN 3/4 ケース付
商品番号 R63377411812
商品名

スズキ　バイオリン　N.230 SUZUKI VIOLIN 3/4 ケース付
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 5,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキバイオリン　N.230SUZUKIVIOLIN3/4サイズ目安130〜145センチ（8〜10歳）子供が使用していたもので小傷やシール貼りがございます。弓も一部テープで補強してあります。本体のメンテナンスや弓や弦は張り替えが必要となると思います。中古品にご理解いただける方のご検討宜しくお願い致します^^
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