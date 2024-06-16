オリックスバファローズ　NPB公式帽子　中川颯選手　直筆サイン付き　帽子

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形···ベースボールNPB公式帽子オリックスバファローズのプロ仕様の帽子になります。37（現123）の中川颯選手の直筆サイン付きです。新品、未使用ですが自宅保管の為ご理解ある方のみご購入下さい。気になる事あればコメントして下さい。お値下げ交渉致します。※他サイトでも出品している為、早い者勝ちとなります