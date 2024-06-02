スイクンV SAR PSA10

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品名:スイクンVSARVユニ個数:1枚特徴··:PSA鑑定品(最高評価)ご購入後、8桁の鑑定番号をお教えします。ご要望あれば現物の写真も載せることも可能です。即購入OKです。気になる点ごさいましたら、お問合せ下さい。また、新品未使用のカードですが、初期傷•白カケ等ある可能性もあります。トラブル防止の為、画像にてご自身でご判断の上、ご購入お願い致します。発送は、防水対策及び折れ対策を施した上で発送します。すり替え防止の為、返品対応はお受け致しかねます。素人保管のため、状態に神経質の方はご購入をお控え下さい。#ポケモンカード#ポケカ#VSTARユニバース#スイクンv#PSAボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定
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