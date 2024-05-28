MUCC DEVILICIAN モバイルケース

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商品詳細
レザー製のモバイルケースです。お財布が付いていてこれだけで、身軽にライブに行けます。13,000円程で購入したと思います。開封済みですが、購入後未使用のまま保管していました。目立った問題点は見受けられません。はっきりとした購入時期が思い出せないのですが10年程経過している可能性があります。経年劣化による変化があるかもしれません。曖昧で申し訳ないのですが、画像をご確認くださいますようお願いいたします。非喫煙・ペット不在です。※プロフィールをご覧くださいませ※宜しくお願いいたします(⁎ᵕᴗᵕ⁎)#MUCC#ムック#モバイルケース#携帯ストラップ#コインケース#財布
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