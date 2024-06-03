TravisScott Fragment PinkTシャツトラヴィスフラグメント

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トラヴィス・スコットフラグメントコラボTシャツ「CactusJackFragmentPinkSunrise」サイズXLです。着用は1回のみですので、美品です。ブラック系の色合いが鮮やかなピンクの\"Sunrise\"プリントを引き立てます。【実寸】・肩幅58cm・身幅64cm・着丈77cmどうぞよろしくお願いします。ジョーダンJordanSupremeステューシーノースフェイスNIKE