NIRVANA　In Utero　半袖Ｔシャツ　白　M\u0026O GOLD　2016年

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ニルヴァーナ、イン・ユーテロの半袖Ｔシャツです。人気のバンドTシャツです。この機会にぜひいかがでしょうか。△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬【サイズ】表記サイズ L肩幅52身幅52袖丈20着丈70【状態】古着にはなりますが目立つ汚れもなく比較的綺麗な状態です。△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼即購入OKです。ご検討どうぞ宜しくお願いします(^^)インユーテロニルバーナバンドTシャツロックＴシャツ