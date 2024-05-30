美品 HUGOBOSS 本革 牛革 カウ レザー ベルト ブラック メンズ

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美品HUGOBOSSヒューゴボス本革牛革カウレザーベルト30ブラックメンズご覧頂き、誠に有難う御座います！※着画・体型公表は行っておりません。「状態」美品です。小傷やスレ感などはありますが、特に目立った汚れもなく比較的綺麗です。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+光沢感のある牛革レザーがかっこよく使い勝手の良いシンプルなデザインのベルトです。バックルに小さくロゴが入っています。+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+「SIZE」30メンズ全長（バックルを除く）約93cm幅 約3cm素人採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。「カラー」ブラック#美品#HUGOBOSS#ヒューゴボス#本革ベルト#牛革ベルト#カウレザーベルト#レザーベルト#ベルト#メンズベルト✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼素人保管なので、保管時の細かなスレ等はどうぞご了承ください。出品を取り消すことがあります。提示価格にてご検討をどうぞ宜しくお願い致します。コメントにてやり取り中の場合も含め「購入ボタン」を先に押して頂いた方にお譲りさせて頂きます。購入頂く際はコメントなど連絡不要です。即「購入ボタン」で大丈夫です！KT2010-269素材...本革カラー...ブラック