HTCスタッズベルト　レザーベルト　ハリウッドトレーディングカンパニー

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HTCスタッズベルト レザーベルト ハリウッドトレーディングカンパニーHTC（ハリウッドトレーディングカンパニー)のスタッズレザーベルトです。色とりどりのスタッズが全面についており、とても格好良いです。レザーなので長く使用することができます。アメカジ系のお店で10年程度前に購入。ファッションの傾向が変わり使用機会がないため出品いたします。———————————————————【定価】約30,000円【ブランド】HTCハリウッドトレーディングカンパニー【カラー】ダークブラウン【サイズ】Lサイズ相当全長107cmベルト穴（80.83.86.89.91）採寸は目安になります【状態】使用回数はそこまで多くありません。長期保管品のため、多少の汚れあり。レザー製品のため、使用には特に問題ありません。その他詳細は写真にてご確認ください。ペットなし、喫煙者無しです。———————————————————【発送】ご購入後3~7日以内に発送致します。簡易包装になりますが、販売価格を抑える為ご了承ください。匿名配送になります。中古品のため、ご理解のある方のみご購入してください。コメントなし即購入可能です。購入の際はプロフィールも一読ください。カラー···ブラウン素材···本革